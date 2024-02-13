Huzurevinde evlenen çift ikinci baharını yaşıyor

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Sivas'ta 1951 yılında dünyaya gelen Turap Sönmez, ilkokulu bitirmesinin ardından çocuk yaşlarda atıldığı iş hayatından 1995'te emekli oldu.

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İki çocuk dünyaya getiren ilk eşinden 2004'te boşanan Sönmez, 2011'de Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalmaya başladı.

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Yozgat'ta 1938'de doğan Sabiha Sönmez ise 1984'te Hazine ve Maliye Bakanlığından emekli oldu.

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Emekli olduğu sene eşini, ardından da farklı tarihlerde hastalıklar nedeniyle iki çocuğunu kaybeden Sabiha Sönmez, 2017'de aynı huzurevine kabul edildi.

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Burada bir süre birbirlerini tanıyan Sabiha ve Turap Sönmez, hayatlarını birleştirme kararı alarak 4 Ağustos 2017'de evlendi.

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