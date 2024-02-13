Huzurevinde evlenen çift ikinci baharını yaşıyor

Sivas'ta 1951 yılında dünyaya gelen Turap Sönmez, ilkokulu bitirmesinin ardından çocuk yaşlarda atıldığı iş hayatından 1995'te emekli oldu.
İki çocuk dünyaya getiren ilk eşinden 2004'te boşanan Sönmez, 2011'de Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalmaya başladı.
Emekli olduğu sene eşini, ardından da farklı tarihlerde hastalıklar nedeniyle iki çocuğunu kaybeden Sabiha Sönmez, 2017'de aynı huzurevine kabul edildi.
Burada bir süre birbirlerini tanıyan Sabiha ve Turap Sönmez, hayatlarını birleştirme kararı alarak 4 Ağustos 2017'de evlendi.