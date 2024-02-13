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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 16:47

Huzurevinde evlenen çift ikinci baharını yaşıyor

Ankara'da bir huzurevinde kalan Sabiha ve Turap Sönmez çifti, birbirlerine duydukları sevgi ve saygı sayesinde evliliklerini 'bahar' tadında yaşıyor.

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