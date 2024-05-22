  • $32,2001
  • 34,9867
  • 2500.58
  • 10899.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:09

Husumetli iki aile arasında kavga! Dört polis ile bir bekçi yaralandı

Bağcılar'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Kavgaya müdahale eden ekiplerden 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Kavga sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.