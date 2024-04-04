Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı.
İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.
TAHRİBAT ORTAYA ÇIKTI
Soğutma çalışmaları sürerken günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı.