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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 10:32

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

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