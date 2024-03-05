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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 16:33

Hurda ve külçe altınları özgün tasarımlara dönüştürüyor!

Mersin'de çırak olarak başladıkları atölyede kuyumculuğu öğrenen iki genç kadın, yüksek sıcaklıkta erittikleri hurda ve külçe altınlardan özgün tasarımlar yapıyor.

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