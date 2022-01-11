Hurda olarak 10 bin liraya aldı! Şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel sektör çalışanı Emre Koyuncu ve uzun yıllardır kaportacılık yapan Doğan Karagöz adlı iki arkadaş, 2018 yılında 1975 model Murat 124 marka aracı hurdadan 10 bin lira vererek satın aldı.

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Pandemi dönemindeki boş zamanlarını değerlendirip aracın sil baştan tüm parçalarını değiştiren ikili, 2 seneden fazla bir zamanda aracı tamamen yeniledi.

El emeği ile otomobilin tüm parçalarını orijinal parçalar ile yenileyen Koyuncu ve Karagöz, uzun zamandır garajda tuttukları ve gözleri gibi baktıkları araçlarını satmaya karar verdi. Hurda halinden lüks araca dönen araç şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor.

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Hurda fiyatına satın aldıkları aracı el emeği göz nuru ile restore ettiklerini söyleyen Emre Koyuncu, araca 100 bin lira veren olduğunu; ancak fiyatı kabul etmediklerini söyledi.

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