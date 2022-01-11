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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 16:55

Hurda olarak 10 bin liraya aldı! Şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor

İzmir'de iki arkadaş, 10 bin lira verip hurdadan aldıkları 1975 model Murat 124 marka aracı iki yıl sonunda herkesin dikkatini çeker hale getirdi. Hurda halinden lüks araca dönen araç şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor.

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