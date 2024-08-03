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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 11:33

Hobi olarak biriktirmeye başladı! 10 yılda 3 bin 600'ü geçti

Antalya'da esnaflık yapan Ekrem Şen'in bir arkadaşının hediyesiyle başlayan tespihe ilgisi tutkuya dönüştü, 10 yılda biriktirdiği tespit sayısı 3 bin 600'ü geçti.