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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 11:20

Hobi olarak başladığı arıcılıkta padişahların damak tadını yakaladı

Emekli olduktan sonra hobi olarak memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde arıcılık yapmaya başlayan mühendis Musa Ünal, yaptığı denemelerin ardından köyünden iki yüz yıl önce Osmanlı mutfağına gönderildiğini öğrendiği has balın aynısından üretmeyi başardı.

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