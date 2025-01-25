Hobi olarak başladı! Yurt dışından sipariş yağıyor

Henüz çocuk yaşta iken tespih merakı başlayan Uruş, sürekli tespih yaptırdığı ve satın aldığı ustadan mesleği öğrendi. Daha sonra kendi imkanlarıyla çalışmak için küçük bir atölye kuran Uruş, boş zamanlarında ise sık sık atölyesinde hem tespih hem de tamir yapmaya başladı. Zamanla hobisine daha da ağırlık veren Uruş, küçük atölyesinde hobi olarak başladığı mesleğinde kısa sürede usta oldu.





Atölyesinde tespih imalatı yaparak sektörde hizmet veren Uruş'un atölyesinde büyük bir titizlikle ve emekle hazırladığı birbirinden değerli tespihler ise yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.