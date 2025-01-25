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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:44 |

Hobi olarak başladı! Yurt dışından sipariş yağıyor

Gaziantep'te yaşayan Erkan Uruş'un küçük yaşlarda başlayan tespih tutkusu, önce koleksiyona zamanla ise ustalığa dönüştü.

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