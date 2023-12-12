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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 14:43

Hobi olarak başladı! Yaptığı ürünleri satarak kazanç sağlıyor

Hatay'da emekli olduktan sonra ahşap oyuncak yapımına merak saran Mustafa Sönmez, yaptığı ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

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