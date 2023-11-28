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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:18

Hobi olarak başladı! Türkiye'nin dört bir yanına hayvan satıyor

Çankırı'da yaşayan Akif Metin, ilkokul yaşlarında hobi olarak başladığı çiftçiliği mesleği haline getirdi. Metin'in ürettiği büyükbaş hayvanlar Türkiye'nin birçok yerinden büyük ilgi görüyor.

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