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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:52

Hobi olarak başladı! 5 yılda 9 bin plak biriktirdiler

Denizli'de yaşayan Cansu Atik ve İsmail Alparslan Ece, 2017 yılından bu yana hobi olarak topladıkları 5 bini imzalı 9 bin plaktan oluşturdukları koleksiyonu nostalji kafede sergiliyor.

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