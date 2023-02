Hobi evleri depremzedelere sığınak oldu

Daha sonra burası bize çok güvenli geldi. Güvenli olduğu için artık bina yaşamına dönmeyi düşünmüyoruz, yaşamımıza burada devam edeceğiz. Önemli olan eşya değil can güvenliği, bu yüzden bu hayatı tercih edeceğiz."

Lagün Hobi Evleri Yöneticisi Erkan Şerbetçi, depremin ardından hobi evlerinde yaşadığını ifade ederek, "Burası depremde hiç hasar almadı, çok güvenli, şehrin de bir nevi can kurtaran adası gibi." dedi.





Şehir merkezindeki vatandaşların, depremin korkusuyla hobi evlerine akın ettiğini anlatan Şerbetçi, "Nüfusumuz bir anda 6-7 bin civarına geldi. Burada her türlü ihtiyacı karşılıyoruz. Hastalar için ilaç, bebeklerimiz için mamadan tutun her türlü hijyen malzemesine kadar her şey ilk günden itibaren ulaştı. İhtiyaç fazlasını kentin kırsal bölgeleri de dahil paylaştık." diye konuştu.