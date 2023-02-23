Hobi evleri depremzedelere sığınak oldu

Tanık olduğu olayları anlatacak kelime bulamadığını aktaran Kandeğer, "Boğulduk, ağlayamadık da. Enkazın altında kalan bu kadar insan varken ağlamaya da bir şeyin derdine düşmeye de utandık." diye konuştu.

Karşılaştığı ve telefonla arayarak ulaştığı tanıdıklarına "Sen yaşıyor musun?" diyerek sarıldığını ve ağladığını belirten Kandeğer, "Sen yaşıyor musun demek çok acı. İnsanın kıymetini bilmek lazım. Herkesi sevmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Üzerimizde 7 kat daha olduğu için kurtulamayacağımızı düşündük. Evi terk etmeye çalıştık ve dışarı çıktık. Alternatif olarak kullandığımız hobi evlerimiz vardı, buraya geldik, baktık bir şey yoktu. Tedirginlikten arabanın içinde sabah olmasını bekledik.

Daha sonra burası bize çok güvenli geldi. Güvenli olduğu için artık bina yaşamına dönmeyi düşünmüyoruz, yaşamımıza burada devam edeceğiz. Önemli olan eşya değil can güvenliği, bu yüzden bu hayatı tercih edeceğiz."

Daha sonra Lagün Hobi Evleri'ne geldiklerini belirten Toprak, "Hobi evleri yalnız bizim için değil 6-7 bin kişiye sığınak oldu. Burası hobi evleriydi, bir hobi kent oldu. Daha önce burada 30-40 otomobil görürken artık 1500'e yakın otomobil park ediyor. Bizim için bir sığınak haline geldi." şeklinde konuştu.

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"CAN KURTARAN ADASI GİBİ"





Lagün Hobi Evleri Yöneticisi Erkan Şerbetçi, depremin ardından hobi evlerinde yaşadığını ifade ederek, "Burası depremde hiç hasar almadı, çok güvenli, şehrin de bir nevi can kurtaran adası gibi." dedi.





Şehir merkezindeki vatandaşların, depremin korkusuyla hobi evlerine akın ettiğini anlatan Şerbetçi, "Nüfusumuz bir anda 6-7 bin civarına geldi. Burada her türlü ihtiyacı karşılıyoruz. Hastalar için ilaç, bebeklerimiz için mamadan tutun her türlü hijyen malzemesine kadar her şey ilk günden itibaren ulaştı. İhtiyaç fazlasını kentin kırsal bölgeleri de dahil paylaştık." diye konuştu.