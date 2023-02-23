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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:35

Hobi evleri depremzedelere sığınak oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bu yıl düzenlenmesi planlanan EXPO 2023 projeleri kapsamında yaptırılan 45 metrekarelik 200 konutun bulunduğu Lagün Hobi Evleri depremzedeleri ağırlıyor.

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