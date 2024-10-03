Hırsız ev sahibiyle göz göze geldi! Camdan atlayarak kaçtı

Olay, 14 Ağustos'ta Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde mahallede gezen 2 şüpheli bir eve girmek için etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri park halindeki aracın üstüne çıkarak evin penceresine tırmanarak içeri girerken diğer şüpheli gözcülük yaptı.

