Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,1866
  • 37,8306
  • 2908.38
  • 9073.78

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 11:14

Hırsız ev sahibiyle göz göze geldi! Camdan atlayarak kaçtı

Şişli'de bir aracın üzerine tırmanarak pencereden içeri giren hırsız, ev sahibine yakalandı.