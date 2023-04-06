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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 13:20

Heykel olduğuna kimse inanamıyor! 'Gerçekçi' heykeller müzelerde sergileniyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı köyünde yapılan hiperrealist heykeller, yurt içi ve yurt dışında pek çok müzede sergileniyor.

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