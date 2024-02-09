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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 14:20

Heyelan köyü yutmaya başladı! Nedeni herkesi şaşırttı

Düzce'de 120 haneli Kersendüzü Mahallesi'nde heyelanlar korku ve paniğe neden olmaya başladı. Heyelanın nedeni incelenince ilginç bir durum ortaya çıktı . 8 ev ile köy yolunun zarar gördüğü bölgede inceleme yapan AFAD ekiplerinin, raporlarında, köyün altında geçen su borusunun çökmelerin nedeni olabileceği belirtildi.

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