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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 11:42

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu yıl kahverengi oldu

Konya'da önceki yıllarda artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye dönen Küçük Göl, bu kez kahverengiye büründü. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Akköz, göldeki azot-fosfor miktarının yükselmesi ve suyun sıcaklığındaki değişikliklerle mikroorganizmalarda artış yaşandığını söyledi. Akköz, bu çoğalmanın da renkte değişiklik meydana getirdiğini belirtti.

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