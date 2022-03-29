Her yıl en çok insanın ölümüne sebep olan hayvan hangisi? Öğrenince çok şaıracaksınız

17-Leoparlar Kedigiller arasında aslında en az zarar vereni onlar. Ama sadece geçen yıl 15 kişiyi öldürdüler!
16 - Atlar Düşme veya tepikleme sonucu hayatını kaybeden insan sayısı her yıl 300'ü aşıyor...
15- İnekler İnekler, nasıl insan öldürebilir demeyin; tepmeleri sonucu yılda 500'ün üzerinde insanın ölümüne yol açabiliyorlar...
14- Zehirli karıncalar Onların da yol açtığı ölüm sayısı 500'ü buluyor...
13- Arılar Arılar yüzünden geçen yıl 53 kişi hayatını kaybetti.
12- Afrika aslanları Yol açtıkları ölüm sayısı 550 civarında
11- Deniz anaları Yaklaşık 600 kişi deniz anaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu, köpek balıklarının neredeyse yüz katı!
10- Kaplanlar Yaklaşık 1000 kişi de kaplanlara kurban gidiyor!
9- Geyikler Trafik kazalarının en büyük sebepleri arasında... Her yıl 1000'in üzerinde ölümlü kaza rapor ediliyor...
8- Buffalo Buffalolar en tehlikeli hayvanlardan biri... Yol açtıkları ölüm sayısı 1200'ün üstünde...
7- Filler Her yıl 1400 kişi filler tarafından öldürülüyor...
6- Timsahlar Yılda 1500 ile 2500 arası can kaybına yol açıyorlar!
5- Hipopotam Yılda 3000 ölüm
4- Akrepler Yılda 5000 ölüm
3- Yılanlar Yılda 50000 ölüm
2- Çeçe sinekleri Yılda 500 bin insanı etkiliyor, yüzde 80'i hayatını kaybediyor
1- Diğer sinekler Hastalık bulaştırdıkları için yılda 1 milyona yakın ölüme sebep oluyorlar.