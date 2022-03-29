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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2022 Salı 17:14

Her yıl en çok insanın ölümüne sebep olan hayvan hangisi? Öğrenince çok şaıracaksınız

Her yıl en çok insanın ölümüne hangi hayvan türlerinin sebep olduğunu biliyor musunuz?

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