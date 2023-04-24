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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:39

Her yıl binlerce turist görmek için geliyor! Kar tünelleri görenleri hayretler içinde bırakıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda oluşan 5 metrelik kar tünelleri görenleri hayretler içinde bırakıyor.

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