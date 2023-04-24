Her yıl binlerce turist görmek için geliyor! Kar tünelleri görenleri hayretler içinde bırakıyor

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Nisan ayında yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarını gören vatandaşlar hayret içinde kalırken, çocuklar ise aileleriyle karın keyfini çıkardı.

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nün 6 aydır kardan dolayı kapalı olan yolu, Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde ilçe özel idaresi ve karayolları ekiplerinin hummalı çalışması ile ulaşıma açılmıştı.

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Yolun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin akın ettiği Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, yaz ve kış görüntüsüyle seyrine tatminsiz manzaralar sunuyor.

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Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nün zirveden doğal manzarası ise görenleri kendine hayran bıraktı.

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Ziyaretçilerden Mehmet Ali Akarsu, Nemrut yolunun açıldığını duyduğu gibi bu doğa harikası yere geldiğini söyleyerek, "Yolda kar tünellerini gördük ve en düşük bizim boylarımıza geliyordu tüneller. Yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığı mevcut" dedi.

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Karın keyfini yaşadığını dile getiren Muhammet Kayra Kurutmaz adlı vatandaş ise nisan ayında kartopu oynadıklarını ve güzel vakit geçirdiğini söyledi.



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