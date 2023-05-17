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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:25

Her yeri istila etmişlerdi! Binlercesi doğaya salındı katil arılara karşı savaşacak

Bartın'da kestane rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı. Evsen ve beraberindekiler tarafından, kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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