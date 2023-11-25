Her mevsim ziyaretçilerin vazgeçilmez adresi! Adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor

Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen Trabzon'daki Çal ile Gümüşhane'deki Karaca mağaraları her yıl ziyaretçilerin odak noktası oluyor.
Yer üstündeki doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da turizmde adından söz ettiren bölgede, dünyanın en uzun ikinci ini kabul edilen Çal Mağarası, Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde bulunuyor.
Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte, "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, sarkıt ve dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğine ulaşan deresi, şelaleleri ve göletleriyle birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
Üzerinde bulunan kalesi ve içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor. Sol bölümünde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukuru olarak bilinen dolinden (Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklar) gelen suyun aktığı baca göze çarpıyor.
Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolundaki göl ve çağlayan ise ziyaretçilerine farklı güzellik sunuyor.
8 MİLYON YILDA OLUŞTUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Dış atmosfere dolinlerle olan irtibatı dolayısıyla rahat hava hareketi bulunan ve astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaradan geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor.
Yağışlı dönemlerde mağaradaki suyun derinliği 1,5 metreye yükselirken yaz aylarında ise 25 santimetreye kadar düşüyor. 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Çal Mağarası'nın bugünkü şekline ise ikinci aşamada ulaştığı belirtiliyor.
Birinci aşamada yüzeyden sızan suların kireç taşını çözerek kırıkları genişletip bir yer altı su kanalı oluşmasını sağladığı, ikinci aşamada ise bölgesel yükselmeye bağlı mağaranın gelişiminin durduğu ifade ediliyor.
Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabilen ancak birçok kısmı halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor.
Yıl boyunca açık tutulan, üzerindeki kalesindeki çayevi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, ocak-ekim döneminde 191 bin 386 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
"ZİYARETÇİ POTANSİYELİMİZ YÜZDE 10 ARTTI"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çal Mağarası'nın, Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.
Yerli ve yabancı turistlerin buraya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Zorluoğlu, "Ziyaretçi sayımız her geçen yıl artıyor. Mağaramız yılın 10 ayında 191 bin 386 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 173 bin 600 ziyaretçiyi ağırlamışız. Bu kapsamda ziyaretçi potansiyelimiz yüzde 10 arttı." ifadesini kullandı.
Zorluoğlu ziyaretçilerin memnuniyetini de önemsediklerini aktararak sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu kapsamda gerek mağaramızın içinde ve dışında gerekse ulaşım anlamında tüm çalışmalarımızı titizlikle yaptık. Birtakım sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği, küçük ihtiyaçların görülebileceği, alışveriş yapılabileceği, çay kahve içilebilecek mekanlar da oluşturduk. Ziyaretçilerimizin bölgemizden memnun ayrılmaları önceliklerimiz arasında. Bunu da sağladığımıza inanıyoruz."
Ailesiyle Romanya'dan gelen Simona Yüksek de Trabzon'daki Çal Mağarası'nı çok merak ettiklerini dile getirerek "Eşim Türk ve gezmek amacıyla Türkiye'ye geldik. Karadeniz'i hiç görmemiştik, gezmek istedik. Bu kapsamda da Çal Mağarası'nı ziyaret ettik, içerisi gerçekten güzeldi, beğendik. Görülmeye değer." dedi.
KARACA MAĞARASI
Dünyanın sayılı damla taş mağaraları arasında yer alan ve "yer altındaki gizemli dünya" olarak nitelendirilen Karaca Mağarası da Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Cebeli köyünde yer alıyor.
Şehir merkezine 17 kilometre mesafede, denizden 1550 metre yükseklikteki mağara, yöre halkı tarafından uzun yıllardır bilinmesine rağmen 1996 yılında fiili olarak turizme kazandırıldı.
Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damla taş havuzları, mağara çiçekleri, fil kulakları, traverten havuzlarıyla ilgi odağı olan yüksek oksijenli havaya sahip mağara, örneklerine az rastlanan renk ve motifleriyle de dikkati çekiyor.
İçerisindeki 12 ila 17 derece arasındaki sıcaklığın yıl boyunca değişmediği mağara, bakım çalışmaları için kasım sonu kapatılıp nisan sonunda yeniden ziyarete açılıyor. Mağarayı bu sene mayıs-ekim döneminde 120 bin yerli ve yabancı turist gezdi.
Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, mağaranın turizme kazandırıldığı 1996'dan itibaren yaklaşık 700 bin kişiyi ağırladığını söyledi.