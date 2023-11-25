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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 15:45

Her mevsim ziyaretçilerin vazgeçilmez adresi! Adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor

Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Çal ve Karaca mağaraları, yer altını keşfe çıkan maceraseverler ve adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

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