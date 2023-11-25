Her mevsim ziyaretçilerin vazgeçilmez adresi! Adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor

Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen Trabzon'daki Çal ile Gümüşhane'deki Karaca mağaraları her yıl ziyaretçilerin odak noktası oluyor.

Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte, "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, sarkıt ve dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğine ulaşan deresi, şelaleleri ve göletleriyle birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Yer üstündeki doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da turizmde adından söz ettiren bölgede, dünyanın en uzun ikinci ini kabul edilen Çal Mağarası, Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde bulunuyor.

Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolundaki göl ve çağlayan ise ziyaretçilerine farklı güzellik sunuyor.

Üzerinde bulunan kalesi ve içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor. Sol bölümünde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukuru olarak bilinen dolinden (Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklar) gelen suyun aktığı baca göze çarpıyor.

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8 MİLYON YILDA OLUŞTUĞU TAHMİN EDİLİYOR





Dış atmosfere dolinlerle olan irtibatı dolayısıyla rahat hava hareketi bulunan ve astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaradan geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor.

Yağışlı dönemlerde mağaradaki suyun derinliği 1,5 metreye yükselirken yaz aylarında ise 25 santimetreye kadar düşüyor. 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Çal Mağarası'nın bugünkü şekline ise ikinci aşamada ulaştığı belirtiliyor.