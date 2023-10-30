Her gün 10 diş sarımsak, bir kilo soğan yiyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Çocukluğundan beri her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen okula giderken, evde, arkadaşları ile gezerken yanından sarımsak ayırmıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan, her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan yiyor.

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Eymen çok fazla sarımsak ve soğan yediği için evde annesi sarımsak ve soğanları saklamak zorunda kalıyor ve oğlunun her gün bir kilo soğan ve 10 diş sarımsak tükettiği belirtiliyor.





Anne Özgül Ayhan, Eymen'in küçüklüğünden beri soğan, sarımsak yediğini dile getirerek "Okula giderken bile soğan yemek istiyor, ben 'oğlum yeme ağzın kokar' diyorum ama beni dinlemiyor. Soğan yiyip dişlerini fırçalıyor, marketten kokulu sakızlar alıyoruz ve öyle gidiyor okula." dedi.





"Bu sevdadan onu vazgeçiremiyorum." diyen anne Ayhan, "Biz birlikte uyuyoruz oğlumla çok kötü kokuyor." dedi.