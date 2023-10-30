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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:36

Her gün 10 diş sarımsak, bir kilo soğan yiyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'da sarımsak ve soğan yemeye doymayan 12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor. Evde meyve tabağı yerine soğan ve sarımsak tabağıyla mutlu olan Eymen, hiç hastalanmadığını dile getiriyor.

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