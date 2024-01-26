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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 09:26

Heliski tutkunları Kaçkar Dağları'na akın etti

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen 'heliski' tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

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