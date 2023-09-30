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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 23:18

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü... Sultanahmet'te sema mukabelesi gerçekleştirildi

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü'nde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde yurt içinden ve yurt dışından katılım sağlayan 750 semazen ile sema mukabelesi gerçekleştirildi.

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