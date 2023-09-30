Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü... Sultanahmet'te sema mukabelesi gerçekleştirildi

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Hz. Mevlana'nın vefatının 750. yılında yaklaşık 750 semazenin katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda sema gösterisi yapıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının UNESCO tarafından "Mevlana Yılı" olarak takvime alınması kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü nezdinde etkinlikler gerçekleştiriyor.

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Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önündeki Sultanahmet Meydanı'nda Hz. Mevlana'nın vefatının 750. yılında Mevlana Gülşeni programı düzenlendi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünya tarihinin en önemli meydanlarından biri olan Ayasofya önünde semazenlerin gösteri sunacağını söyledi.

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Ersoy, "Bu etkinlikle Mevlana'nın 'gel' felsefesini tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Dünyanın şu anda içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında Anadolu'da mayalanmış barış, kardeşlik, huzur mesajlarını bu vesilesiyle vermiş oluyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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Programa konuk olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu senenin "Mevlana Yılı" olması dolayısıyla önemine işaret ederek, şunları aktardı:

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"Konya alimlerin şehri. Konya'da yetişen en önemli mutasavvıflardan birisi Hz. Mevlana. Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi Hz. Mevlana'yı, onun felsefesini anlatabilmek. Yıl boyunca Mevlana yılına uygun faaliyetler yapmaya devam edeceğiz."

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Sahneleme teknikleri ve müzikal altyapı açısından yüksek teknolojinin ve sanatsal anlatım imkanlarının kullanıldığı gösteride, yurt içi ve yurt dışından 750'ye yakın semazen "Sema Mukabelesi" icra etti.

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"Mevlana Gülşenine Davet - GEL" isimli gösteride tasavvuf müziği ve Türk musikisi sanatçısı, aynı zamanda Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı solist olarak yer aldı.

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Özhan ve Belviranlı'ya, Hasan Niyazi Tura'nın şefliğini üstlendiği klasik Türk ve Batı müziği enstrümanlarının yer aldığı orkestra eşlik etti.

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