  • $27,0208
  • 29,6114
  • 1672.47
  • 7430.8

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 13:57

Hayvanlarını sıcaktan korumak için vantilatörü ahıra kurdu

Artvin'de çiftçi Dursun Ali Şahinbaş, inekleri sıcaktan etkilenmemesi için ahırda vantilatör çalıştırıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.