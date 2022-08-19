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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:53

Hayvanlarını otlatırken şans eseri buldu! Kasaba halkı arasında heyecan uyandırdı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Araplı kasabasında hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgelerde deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı. Araplı kasabasında bulunan kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kasaba halkı arasında heyecan uyandırdı.

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