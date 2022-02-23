Hayvanlarını otlatırken buldu! Binlerce yıl sonra keşfedildi

Mağaranın içinde ve dışında çok farklı durumların olduğunu ifade eden Aydınlı, "Görünen bu sarkıtlar yukarıya doğru baya devam ediyor. Anladığımız kadarıyla üst bölgelerinde düzlükler var. Oralarda çökmeler olmuş. Kışın mağaranın tam üst tarafında kaynak suyu çıkıyor. Kayanın içinden ve 4-5 metre sonra tekrar mağaranın içine girip kayboluyor. Genel anlamda çok büyük bir mağara görüntüsü var. Tabi uzmanların incelemesi gerekiyor. Bunlar sadece bizim fikrimizdir" ifadelerini kullandı.

5 / 8



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. Bu bölge de tahmini olarak diğer Oylat Mağaramız gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin, doğal ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunlarla ilgili keşfi, sonraki süreçle ilgili kurumlarla, araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. Bu şehrimiz adına yeni bir heyecandır. Bu saha da belirli araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bunun üzerine bu sarkıtların yer aldığı canlı mağaranın inşallah turizme kazandırılması ya da doğa severlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.