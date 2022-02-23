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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:52

Hayvanlarını otlatırken buldu! Binlerce yıl sonra keşfedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde besi çiftliği işleten 2 ortak, küçükbaş sürüsünü otlatırken binlerce yıllık mağarayı keşfetti.

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