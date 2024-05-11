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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:17

Hayvanları otlatan çobanlar fark etti! 8 metre derinliğinde korkutan yüzey yarığı

Konya'nın Çumra ilçesinde kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, derinliği 8 metreyi bulan, 2,5 kilometre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu. Yarıklardan dolayı büyük tedirginlik yaşayan bir köy sakini, 'Oldukça ürkütücü. Köylüler olarak endişeliyiz.' diye konuştu.

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