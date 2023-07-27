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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 10:58

Hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar aşırı sıcaklarda buzlu meyve kokteyli ile besleniyor.

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