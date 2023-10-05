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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 17:22

Hayırlı cumalar mesajları: Farklı, yeni, dualı, ayetli, hayırlı cumalar mesajları (5 Ekim 2023)...

Müslümanların bayramı olan Cuma günleri Müslüman alemi için büyük önem teşkil ediyor. Cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğu için insanların bayramı olmuştur. Cuma gününde sevdiklerine, yakınlarına, eşine dostuna mesaj gönderip onları mutlu etmek isteyen müminler resimli ve güncel cuma mesajları aramasını yapıyor. İşte hayırlı cumalar mesajları...

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