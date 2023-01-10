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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:06

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip kendi mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en az bir saat kendi mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor.

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