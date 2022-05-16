  • $15,6378
  • 16,3427
  • 907.559
  • 2409.28

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:23

Hayali pilot olmaktı! Hevesini gidermek için bakın ne yaptı?

Öğrencilerin fitil ve plaka teknikleriyle vazo, kutu, pano ve şekerlik gibi eşya ve objeler yaptığını anlatan Durna, çıkan ürünlerin fırınlanıp sırlandıktan sonra okul içinde kullanıldığını ifade etti.Aksaray'da çocukluğunda pilotluk hayali kuran 65 yaşındaki Rahim Ceylan, odun ve geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı iki uçak maketini evinin bahçesinde sergiliyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.