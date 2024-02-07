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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 13:21

Hayalet ağ temizliği sırasında şans eseri bulundu! 53 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde

Artvin'in Karadeniz kıyısındaki Hopa ilçesi açıklarında hayalet ağ temizliği yapan dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikte parçalanmış gemi batığı buldu.

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