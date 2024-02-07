Hayalet ağ temizliği sırasında şans eseri bulundu! 53 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde

Yapılan inceleme ve görüntüleme sonucu yaklaşık 1,5 metresi kuma gömülmüş, hayalet ağların sarması nedeniyle ismi öğrenilemeyen geminin bir parçasının 53 metre uzunluğunda olduğu belirlendi.

Birkan, batığın içindeki malzemelerle ilgili henüz tespit yapamadıklarını ifade ederek, "Batığın yaklaşık 1,5 metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4-5 metresi tabandan yukarıda bir yükselti olarak görüntü veriyor. Ağlarla kaplı olduğu için birkaç yerden içine girebildik. Fakat herhangi bir emareye rastlamadık. Batığın, ilk önce bu ağlardan temizlenmesi gerekiyor." dedi.

"İlk başta geminin arka tarafını bulduk, 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde. Derinlik ise 50-55 metre arasında değişiyor. Önceliğimiz batığın ismini bulmaktı fakat her tarafı ağlarla kaplı. Bunun için isim tespitini yapamadık. Geminin buhar kazanlarını bulduk ve görüntülemesini yaptık." dedi.

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Başkan Yardımcısı Erdinç Turanlı ise batığın bulunduğu 5 dönümlük alanda çok fazla hayalet ağ olduğunu aktardı.

Bölgede 10 tonun üzerinde hayalet ağ olduğunu ve deniz yaşamını etkilediğini kaydeden Turanlı, "Hayalet ağlar çıkarıldıktan sonra geminin isminin ve yükünün ne olduğunu ancak bulabiliriz. Bununla birlikte ağların içinde çok fazla ölü balık var. Deniz yaşamını olumsuz etkiliyor. Bir an önce çalışmanın başlatılması gerekiyor." diye konuştu.

Kulüp üyesi endüstriyel dalgıç Zafer Koçal, çok sayıda balıkçının, batığın olduğu yerde ağlarının zarar görmesi nedeniyle şikayette bulunduğunu söyledi.

Bölgede "hayalet ağ" olarak adlandırılan ağlar için keşif amaçlı dalış planladıklarını, üçüncü dalış denemesinde batık ile karşılaştıklarını anlatan Koçal, batık ile ilgili ekip oluşturduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.