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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 10:46 |

HAVELSAN'ın yeni İHA'sı 'BULUT' kendi alanında dinamikleri değiştirecek

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katacak.

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