HAVELSAN'ın yeni İHA'sı 'BULUT' kendi alanında dinamikleri değiştirecek

Birçok alanda kullanılabilecek





İHA'nın, hareketli nesne algılama ve kaçınma, çarpışma önleme, "anti jamming" gibi operasyonel özellikleri bulunuyor.

BULUT, sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, emniyet ve güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama kurtarma, çevre kirliliği tespiti, tarım faaliyetleri, petrol ve doğal gaz boru hattı güvenliği, enerji hatları kontrolü, arama kurtarma operasyonları gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek.

Tam otonom uçuş yapabilen ve pistten bağımsız kalkış-iniş yapabilen İHA, çeşitli entegre kamera sistemleri ile yer kontrol istasyonundan başka bir yer kontrol istasyonuna görevi devretme imkanı sağlayan "handover" özelliğiyle güvenlik güçlerinin önemli ihtiyacını karşılıyor.