Havalimanında yüreklerin ağza geldiği anlar!

Hava müzesine konulmak için getirilen c-160 tipi kargo uçağı inişe erken geçti. Bu erken alçalış nedeniyle uçağın tekerlekleri pisten önce yakındaki karayoluna değdi. Bu sırada uçağın bir kanadı da pist yakınında bekleyen kalabalığı adeta teğet geçti.

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Ancak pilotun soğukkanlı manevraları hem bekleyen insanları hem de hava müzesi için getirilen uçağı kurtardı. Kaza anı uçağı bekleyenler tarafından kaydedildi.