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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:43

Havalimanında yüreklerin ağza geldiği anlar!

Uçaklar istatistiksel olarak en güvenli yolculuk şekli olsa da, öyle fotoğraflar var ki onları görmek bile tüyler ürpertiyor.

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