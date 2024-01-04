Havaist otobüslerinde bir yılda 9 bin eşya unutuldu! Çocuğunu otobüste unutan bile var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yetkilendirilen Havaist, kentin 51 farklı noktasından 11 hatta havalimanına yolcu taşıyor. Yıllık ortalama 12 milyon 775 bin kilometre yol yapan Havaist otobüsleri 7 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor.

Havaist'le seyahat edenlerden bazıları yolculuğun verdiği yorgunluk ve telaşla birçok eşyasını otobüslerde unutabiliyor. Yolcular, başta cep telefonları ve kulaklıklar olmak üzere cüzdan, para, çanta, bavul, ceket, mont, bere, kitap ve müzik aleti gibi eşyalarını otobüslerde bırakıyor. Günde ortalama 35-40 eşya buralarda unutuluyor.

Yolcuların otobüslerden ayrılmasından sonra unuttukları eşyayı bulan kaptanlar, Havaist Kayıp Eşya Bürosu'na teslim ediyor. Burada kayıt altına alınan ve tasnif edilen buluntular sahiplerine teslim ediliyor.

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Unutulan veya kaybedilen eşyaların otobüs şoförlerince bulunmasından sonra kayıp eşya birimine getirildiğini belirten Tuğlu, "Biz, bu eşyayı içerik ve buluntu bilgilerini ekleyerek sistemimize kaydederiz. 2023 itibarıyla toplam 9 bin eşya sistemimize girmiş bulunuyor. Bunların 8 bin 337'sini teslim ettik, yüzde 93 gibi teslim etme oranımız mevcuttur." dedi.





Havaist'in genel müdürlük yerleşkesinde bu konu için özel bir yer yaptıklarını anlatan Tuğlu, "Burada bir depomuz var. Ayrıca havalimanında da bir büromuz var. Teslimat orada gerçekleşiyor. En çok bavul, elektronik eşya, cüzdan, telefon, kıyafetler unutuluyor. Uçak yolculuğunun etkisi olsa gerek daha çok havalimanından şehre giderken eşya bırakılıyor." diye konuştu.





Tuğlu, yolcunun telefonla kendilerine ulaşmasıyla teslimat sürecinin başladığını dile getirerek, en kısa sürede buluntu eşyayı sahibine ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.