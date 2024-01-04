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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 13:11

Havaist otobüslerinde bir yılda 9 bin eşya unutuldu! Çocuğunu otobüste unutan bile var

İstanbul Havalimanı'na ulaşım hizmeti veren Havaist otobüslerinde 2023 yılında yolcuların unuttuğu toplam 9 bin eşyadan 8 bin 337'si sahiplerine teslim edildi.

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