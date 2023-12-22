Hava almak için açtığı camdan düşerek öldü! Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Bursa'da Şükran A. isimli kadın, hava almak için açtığı dairenin camından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A. sabah uykusundan uyanınca rahatsızlığından dolayı camı hava almak için açtı.
Bu esnada fenalaşan 63 yaşındaki kadın dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü.
Durum üzerine komşular hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin düşen kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, Acar'ın yakınları fenalık geçirdi.