Hava almak için açtığı camdan düşerek öldü! Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Bursa'da Şükran A. isimli kadın, hava almak için açtığı dairenin camından düşerek yaşamını yitirdi.

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Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.





İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A. sabah uykusundan uyanınca rahatsızlığından dolayı camı hava almak için açtı.