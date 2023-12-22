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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 11:13

Hava almak için açtığı camdan düşerek öldü! Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, hava almak için açtığı 6'ncı kattaki dairenin camından düştü. Şükran A. isimli kadın, yaşamını yitirdi.

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