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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 12:55

Hataylı depremzede berber, iş yerini otomobiline taşıdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, berber dükkanında ağır hasar oluşan Ekrem Doğru, otomobiliyle mahalleleri gezerek afetzedeleri tıraş ediyor.

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