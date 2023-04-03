Hataylı depremzede berber, iş yerini otomobiline taşıdı

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Berber dükkanındaki malzemelerini çıkararak işini yapmak için yola koyulduğunu anlatan Doğru, "Mesleğime devam etmeye karar verdim. Etrafıma baktım herkesin saçı ve sakalı uzamıştı. İnsanların berbere ihtiyacı vardı. Otomobilime yüklediğim malzemelerle ihtiyaç duyulan yerlere gittim. Berbere gidemeyen yaşlılar ve çalışanlar var. Onlar bana bulundukları yerlerin konumunu gönderiyorlar ben de aracımla yanlarına giderek onları tıraş ediyorum." dedi.