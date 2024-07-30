  • $33,0901
  • 35,8809
  • 2541.68
  • 10798.4

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 10:03

Hatay'da UFO heyecanı! Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Hatay'da UFO gördüğünü öne süren kadın, yaşadıklarını anlattı. Arsuz'da gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan kadın, “İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik.” dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.