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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:51

Hatay'da sıcaklık rekoru kırıldı! Termometreler 50 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kaldı. Serinlemek isteyen vatandaşlar Karapınar Gölü'ne akın etti.

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