Hatay'da sıcaklık rekoru kırıldı! Termometreler 50 dereceyi gösterdi

1 / 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı.

2 / 8

Bu rekor dün Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı.

3 / 8

Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı.

4 / 8

Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi'nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler.

5 / 8

"SERİNLEMEK İÇİN YÜZÜYORUZ"

Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, "Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Hassa'da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz." dedi.

6 / 8

"YANIYORUZ"

Sıcak havadan kaçmak için Karapınar Gölü'ne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, "Hassa'da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Bayağı serinledik, donduk şu an. Hava çok sıcak." ifadelerini kullandı.

7 / 8

"GENÇLER BURAYA SICAKLARDA YÜZMEK İÇİN GELİYOR"

Karapınar Gölü'nün doğal kaynak sularından oluştuğuna dikkat çeken Ahmet Acar, "Burası Aktepe Mahallesi'ne bağlı Karapınar mevkii. Şu an hava 50 dereceye yakın. Burada sadece kaynak suyu var, yabani su yoktur. Gençler, buraya sıcaklarda yüzmeye gelir." diye konuştu.