Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü! Köylüler canlarını son anda kurtardı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Elazığ'da çok sayıda bina yıkıldı. Depremlerde 39 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

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Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Kentin Antakya ilçesinde Demirköprü köyünden geçen fay hattı ise yıkımın boutlarını gözler önüne serdi.