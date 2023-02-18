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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:36

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü! Köylüler canlarını son anda kurtardı

Hatay, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en ağır hasarı alan illerin başında geldi. Kentin tarihi ilçesi Antakya'da da çok sayıda bina yerle bir oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi. Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler ise canlarını son anda kurtardı.

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