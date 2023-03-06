  • $18,9024
  • 20,158
  • 1126.09
  • 5394.76

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 16:26

Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı! 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinde 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte yarık meydana geldi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.