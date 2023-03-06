Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı! 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte

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Farklı noktalarda benzer toprak kaymalarının yaşandığını, büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Akınay, "Bu tarla birleşikti, daha önce çok geldim. Buralarda zeytin hasadına geliyorduk. Tarla böyle değildi. Ağaçlar birleşikti, şimdi hepsi yamulmuş. Müthiş bir boşluk oluşmuş. Sanki beton dökülmüş gibi bir zemin var." şeklinde konuştu.