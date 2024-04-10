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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 11:49

Hastaneden 150 bin TL değerinde kablo çalındı! 52 hasta nakledildi

Kocaeli'de Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 150 bin TL değerinde kablo çalındı. Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşanırken, 52 hasta farklı hastanelere nakledildi.

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