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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 09:27

Hastalıkları ve ölüm nedenleri nelerdi? Selçuklu sultanlarının DNA analizi yapıldı

Selçuklu Sultanlarının türbelerindeki poşetler içerisinde yer alan kemikler, bir araya getirilerek DNA analizleri gerçekleştirildi. Bu analizler sayesinde sultanların geçirdiği hastalıklar, savaşlarda aldıkları yaralar ve zehirlenmeleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıç Arslan Sultan'ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıkları bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Alaaddin Keykubat'ın kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirlendi. Savaşta hayatını kaybeden 1'inci Alaaddin Keyhüsrev'in kafatası ve kemiklerinde ise kılıç ve hançer darbelerine dair belirtilere rastlandı.

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