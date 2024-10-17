Hasadı tamamlandı! Kilosu 2 bin 500 TL'den satılıyor

Memoğlu "Karakovan balı için bu yıl sezon çok güzel gitti. Her yıl bal vermez, zaten az olur, karakovan çok bal vermez. Bal olduğu zaman ortalama 15-20 kilogram bal olur. 2024 yılı çok güzel geçti, bereketli bir yıldı. İnşallah önümüzde ki yılda bereketli olur ama bu her yıl böyle olmuyor. 3-4 yılda bir denk geliyor. Ağaç karakovanı balımızın bu yılki kilogram fiyatı 2 bin 500 TL" ifadelerini kullandı.