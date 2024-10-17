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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 11:04

Hasadı tamamlandı! Kilosu 2 bin 500 TL'den satılıyor

Suni kovanlara nazaran daha doğal bir üretim şekli ile dikkat çeken karakovan balının hasadı tamamlandı.

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