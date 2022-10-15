  • $18,5964
  • 18,0725
  • 981.972
  • 3626.96

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:38

Harçlıklarını biriktirerek yaptı? 1983 model otomobile öyle bir özellik ekledi ki

Tokatlı üniversite öğrencisinin yaptığı yazılımla 1983 model otomobile eklediği özellikler görenleri şaşırtıyor. Yaptığı yazılımla 1983 model Renault Toros marka otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi. Cep harçlıklarından biriktirerek satın aldığı elektronik parçalarla yazılım yapıp otomobile entegre eden genç, cep telefonundan komut vererek otomobili anahtarsız şeklide çalıştırıp kapatabiliyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.