Hangi ilimiz nesiyle meşhur

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı
ARTVİN -Kafkasör Şenlikleri
BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı
BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi
BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri
BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği
DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu
DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu
GAZİANTEP - Antepfıstığı ve Baklava
HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)
İSTANBUL - İstanbul Boğazı
KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması
KARABÜK - Safranbolu Evleri
KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı
KAYSERİ - Kayseri Pastırması
KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası
KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli
MALATYA - Malatya Kayısısı
MUĞLA - Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri
SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi
ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi
TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı
YALOVA - Termal Kaplıcaları
ZONGULDAK - Kömür Madenleri