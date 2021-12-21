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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 10:42

Hangi ilimiz nesiyle meşhur

Türkiye'de her bir ilin kendisiyle özdeşleşmiş 81 unsur

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