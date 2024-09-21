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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 18:05

Halk otobüsünde oksijen tüpü paniği! Vatandaşlar hızla aracı terk etti

Bingöl'de özel halk otobüsüne oksijen tüpüyle binen bir kişi paniğe yol açtı. Araç hareket edince yolcunun bacaklarının arasından kayan oksijen tüpünün kapağı açıldı. Vatandaşlar hızla aracı terk etti.

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