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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 09:07

Halk arasında 'yamyam çekirge' olarak biliniyor! Kilis'te bulundu

Kilis'te halk arasında 'yamyam çekirge' olarak bilinen bir çekirge türü bulundu. Uzmanlar sayıları giderek azalan bu türün zararsız olduğunu söyledi.

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