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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 15:20

Hakkari'de korkunç olay! 7 katlı binadan kafasına beton parçası düştü

Hakkari'de, kaldırımda yürürken 7 katlı binadan kopan beton parçası başına düşen 31 yaşındaki eczacılık mezunu Muhammet Kahraman, ağır yaralandı.

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