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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:48

Hakkari'de keşfedildi! 15 türden 7'si Türkiye'de görülüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenlerinin öncülük ettiği çalışmayla Anadolu'da keşfedilen yeni köstebek türü ve alt türü, bilim dünyasına kazandırıldı. Türkiye-Irak sınırında 6 yıl süren ekip çalışması sonucu bulunan, diğerlerinden daha büyük vücut yapısına sahip Anadolu'ya özgü köstebek türüne, Hakkari'de bulunmasından dolayı 'Talpa hakkariensis' ismi verildi. Bu türle birlikte dünya genelindeki Talpa cinsi köstebek türü sayısı 15'e yükseldi.

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